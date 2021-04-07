Рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург станут ежедневными

Авиакомпания Red Wings увеличивает частоту перелетов по маршруту Нижний Новгород — Екатеринбург. С 1 мая рейсы будут выполняться ежедневно, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

С мая по понедельникам вылеты из Нижнего Новгорода будут осуществляться в 12:35, по вторникам, четвергам и субботам — в 12:40, по средам и пятницам — в 19:15, по воскресеньям — в 14:05. Весь апрель перелеты выполняются по понедельникам, четвергам и субботам. Подробное расписание опубликовано на сайте аэропорта.

Перелеты по маршруту Нижний Новгород — Екатеринбург являются субсидируемыми. Стоимость билета на ближайший рейс 8 апреля в одну сторону составляет от 2,1 тыс. руб., по данным на сайте перевозчика.

Анастасия Еремина