В Оренбуржье станция переливания крови заготовила 4,5 тыс. доз плазмы для препарата от COVID-19

Оренбургская областная клиническая станция переливания крови стала поставщиком сырья для производства препарата «КОВИД-глобулин». Это первый в мире иммуноглобулин для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат создали специалисты холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех. Он разработан на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«В настоящее время станция (переливания крови в Оренбуржье.– “Ъ”) наращивает объем поставки плазмы, которая будет использована как в проведении клинических исследований, так и для снабжения терапией пациентов в России. Благодаря Оренбургской станции переливания крови в клинических исследованиях примет участие один из исследовательских центров Оренбурга»,– цитируются в сообщении слова генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского.

Ранее региональная станция переливания крови отобрала доноров для заготовки антиковидной плазмы. На основании этого был составлен реестр активных доноров-реконвалесцентов. Также регион заготовил свыше 4,5 тыс. доз плазмы от COVID-19. В настоящее время работа в этом направлении продолжается.

Георгий Портнов