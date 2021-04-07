Почти 8 тыс. жителей Саратова остались без тепла и горячей воды из-за аварии

В Саратове из-за повреждения теплотрассы без отопления и горячего водоснабжения остались 41 многоквартирный дом, в котором проживает 7,8 тыс. жителей, 11 объектов социальной сферы и 15 иных объектов. Об этом сообщили в Instagram глава города Михаил Исаев и вице-губернатор Роман Бусаргин.

В администрации отметили, что в результате повреждения произошел провал дорожного покрытия на улице Степана Разина. В настоящее время участок этой улицы между Московской и Кутякова перекрыт, движение транспорта остановлено.

В Саратовском филиале ПАО «Т Плюс» планируют завершить работы на поврежденном объекте к 20 часам сегодняшнего дня. На месте находится технический директор — главный инженер филиала Игорь Струков. Он доложил главе Саратова Михаилу Исаеву, что аварийный участок определен, ведутся земляные работы. К вскрытию плит теплоэнергетики намерены приступить в течение часа.

Марина Ковалева, Саратов