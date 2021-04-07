В Платове пресекли незаконный ввоз изделий из кожи питона и варана

В отношении краснодарского предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 16 2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Он пытался незаконно ввезти из Камеруна изделия из кожи питона и варана. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В сообщении говорится, что во время таможенного досмотра в аэропорту Платов среди прибывших таможенники обнаружили незадекларированные шкуры питона, пять изделий из кожи варана и 17 ремней из кожи питона, которые принадлежали мужчине. «Перемещение такого рода товаров должно сопровождаться предъявлением разрешения, предусмотренного Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения»,— отмечается в сообщении. В то же время в декларации у бизнесмена были указаны только обложки для паспортов, кошельки, зажимы для денег, сумки, ремни, портфели и рюкзаки.

Наталья Шинкарева