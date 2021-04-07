Прокуратура раскритиковала проект мирового соглашения с подрядчиком зоопарка

Сегодня в Пермском краевом суде началось обсуждение проекта мирового соглашения по спору между ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и ООО «РЖД-Строй». Напомним, изначально УКС потребовал взыскать с ответчика более 1,6 млрд руб. за нарушения условий соглашения по строительству нового зоопарка в Перми. В эту цифру вошли расчеты суммы неустойки за срыв срока исполнения контракта (около 560 млн руб.) и неосновательного обогащения. В прошлом году стороны заявили, что намерены заключить мировое соглашение. Согласно проекту управления капстроительства, соглашение включает несколько основных моментов. Так подрядчик на свои средства должен провести обследование объекта строительства, обеспечить по его итогам разработку новой проектной документации и достроить зоопарк. С момента заключения соглашения на обследование закладывается 120 дней, на проектные работы 150, а на строительно-монтажные работы 720 дней.

Антон Мальцев, представитель прокуратуры, привлеченной по делу в качестве третьего лица, выразил к проекту серьезные замечания. Он отметил, что, исходя из его текста, мировое соглашение фактическим является допсоглашением к государственному контракту с изменением его условий. Мировым соглашением фактически увеличивается срок исполнения обязательств. По общему правилу сроки исполнения госконтракта является существенным условием. Их изменение по общему правилу запрещено законодательством, за исключением возникновения непредвиденных обстоятельств или установления вины заказчика. «Исполнение контракта за пределами установленных сроков, конечно допустимо, но в данном случае, принимая мировое соглашение, мы освобождаем подрядчика от уплаты неустойки», - пояснил господин Мальцев. Также он отметил, что, исходя из проекта соглашения, размер неустойки составляет лишь 34 млн руб.

По словам представителя прокуратуры, у надзорного органа есть вопросы и к порядку принудительного исполнения соглашения, если подрядчик не сможет выполнить его условия. «В случае чего, мы через приставов будем заставлять «РЖД Строй» завершать работы. В нашем понимании это полностью противоречит существу гражданско-правовых отношений, свободе договора, а также прав заказчика и ответчика расторгнуть его. Таким образом в данной редакции мировое соглашение принудительно не исполнимо», - считает Антон Мальцев.

Представитель проектной компании «ПИРС», которая также привлечена по делу в качестве третьего лица, в свою очередь заявил, что проект не соответствует предмету спора, поэтому в такой редакции оно принято быть не может.

В итоге суд предложил сторонам предоставить свои замечания в проект к 13 апреля.