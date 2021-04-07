В Удмуртии создадут три креативных кластера на месте промзон

Три креативных кластера на месте заброшенных зданий и промзон создадут в Удмуртии до конца 2021 года. Республика стала одним из 10 финалистов первого этапа федеральной программы Rurban Creative Lab, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Отметим, что аналогичные кластеры также появятся в Самарской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской, Новгородской, Ульяновской, Рязанской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Объекты, где появятся креативные пространства, станут известные в конце апреля.