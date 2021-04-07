В Татарстане суд утвердил приговор экс-начальнику ОП «Восход»

Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-начальнику отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина в Казани. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Напомним, инцидент произошел 18 марта 2020 года в туалете ОП «Восход». По версии следствия, в тот день господин Вафин много раз ударил задержанного по лицу, щекам и голове, при этом он нецензурно выражался и заставил мужчину дать признательные показания.

12 февраля 2021 года Московский райсуд Казани приговорил бывшего начальника ОП к трем годам колонии условно. Вину он не признал. Потерпевший же от показаний против экс-полицейского отказался, «однако в деле оказалось достаточно иных доказательств», добавили в СКР.

"Ъ-Казань"