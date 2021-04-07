Штукатур-маляр Ишимбайской ЦРБ погиб при валке деревьев

Гострудинспекция по Башкирии расследовала гибель 52-летнего сотрудника Ишимбайской центральной районной больницы. 5 февраля на территории психоневрологического диспансерного отделения больницы два штукатура-маляра и электрогазосварщик учреждения занимались валкой ветхих деревьев. Первое спиленное дерево они положили возле забора. Когда один из штукатуров-маляров подпиливал второй ствол, дерево начало заваливаться по другой траектории. Спиленный тополь упал на лежащее у забора бревно, которое отскочило назад и ударило работника по голове. Травмы оказались смертельными.

Проверка установила, что причиной несчастного случая была неудовлетворительная организация работ. В наряде-допуске на валку леса не были указаны конкретные меры безопасности, применяемые средства индивидуальной защиты. Обязанности по выполнению особо опасных работ были возложены на специалиста по охране труда, не являющегося инженерно-техническим работником. Не свою работу выполнял и погибший штукатур-маляр. Кроме того, работников допустили к валке леса с применением бензопилы без обучения безопасным методам выполнения работ.

За нарушения требований охраны труда работодатель привлечен к штрафам на общую сумму 545 тыс. руб. Материалы расследования переданы в СКР.

Майя Иванова