В Краснодаре трем одиноким пенсионеркам вернули похищенное «черными риелторами» жилье

В Краснодаре суд вернул трем пенсионеркам квартиры, похищенные бандой «черных риелторов», сообщает прокуратура Краснодарского края.

В первом случае суд признал недействительным договор купли-продажи, по которому одинокая жительница Краснодара якобы продала свой дом в сентябре 2020 года. Было доказано, что женщина договор не подписывала, с покупателем никогда не встречалась.

Ранее удовлетворены исковые требования прокуратуры о признании недействительными еще двух договоров купли-продажи квартир одиноких пенсионерок.

Как писал “Ъ-Кубань”, в начале марта 2021 года в Краснодаре суд вернул 86-летней пенсионерке (инвалиду 1 группы) квартиру, которой ее незаконно лишили. В октябре 2020 года женщине пришла квитанция за коммунальные услуги, но собственником квартиры был указан другой человек. Выяснилось, что якобы квартира была продана несколько месяцев назад. Однако пенсионерка утверждала, что не совершала никаких сделок. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Краснодаре действует банда «черных риелторов».

В результате в Краснодаре заведены уголовные дела в связи с незаконным переоформлением квартир, зарегистрированных на пожилых людей.

Наталья Решетняк