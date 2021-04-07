Объем сделок на рынке офисов А-класса снизился до минимума

За первый квартал 2021 года в офисных центрах класса А в Петербурге был заключен минимальный объем сделок аренды за последние 10 лет — с 6,5 тыс. кв. м. Об этом сообщают аналитики JLL.

Спрос сместился в сторону более дешевых предложений. Квартальный объем сделок в целом по рынку офисов классов А и В составил 50 тыс. кв. м, что чуть выше, чем за второй квартал прошлого года. При этом ставки аренды офисов в начале 2021 года выросли. В классе А рост составил +0,2%, аренда в классе В подорожала на +1,2% за «квадрат». Самые дорогие офисы предлагаются в центре Петербурга, самые дешевые – в отдаленных от метро частях Невского и Фрунзенского районов.

В настоящее время достраиваются около 200 тыс. кв. м офисной недвижимости, предназначенной для сдачи в аренду. Ввод площадей приведет к росту вакантности в первую очередь в классе В, считают эксперты. По данным на конец марта вакантными оставались 8,2% площадей в офисных центрах, на 0,2 п.п. меньше, чем в конце прошлого года.