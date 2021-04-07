Астраханский суд рассмотрит дело о хранении рыбной продукции без маркировки

В Астрахани областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан. Они обвиняются в производстве и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в специально оборудованном цехе астраханцы производили и хранили в целях дальнейшего сбыта немаркированную рыбную продукцию. В декабре 2019 года правоохранительные органы пресекли их деятельность, у злоумышленников изъяли более 25 т товара на общую сумму более 3,5 млн руб.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Ленинский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай