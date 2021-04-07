Жительницу Челябинской области подозревают в хищении 1 млн рублей бюджетных средств

В Челябинской области сотрудницу сельской школы подозревают в мошенничестве при получении компенсационной выплаты в 1 млн руб., сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая направила в региональное министерство образования пакет документов для участия в федеральной госпрограмме, к которому приложила копию фиктивного диплома о высшем педагогическом образовании. При включении в число участников программы и приеме на работу в одну из школ сельского района области женщина получила единовременную компенсационную выплату в 1 млн руб. После получения средств подозреваемая предоставила в учебное заведение фиктивный больничный лист и перестала выходить на связь.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона, которые осуществляют оперативное сопровождение расследованию. Проводятся действия по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.