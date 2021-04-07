Инвестиции в реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики составят более 5 млрд рублей

АО «Сибирь-Полиметаллы» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) инвестирует более 5 млрд руб. в реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики, сообщает УГМК. Проект предусматривает строительство 18 объектов: галереи подачи руды, станции очистки ливневых вод, приемного бункера, реагентного корпуса и т.д.

Завершение работ планируется во второй половине 2022 года. По оценкам компании, реализация проекта позволит выйти на объем переработки руды — 1,5 млн т в год, выпуск цинкового концентрата увеличить до 200 тыс. т в год. Это позволит нарастить производство более чем в 2,5 раза, сообщает компания.

В конце 2020 ВЭБ.РФ, «Сбербанк КИБ» и УГМК подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики. Общая стоимость проекта по разработке Корбалихинского месторождения составляет порядка 38 млрд руб.

Оксана Павлова