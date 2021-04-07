На Ямале виновника ДТП, в котором погибли двое полицейских, приговорили к 10 годам колонии

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приговорил к 10 годам колонии строгого режима виновника ДТП, в котором погибли двое полицейских и конвоируемый, сообщили в пресс-службе окружного СКР.

По данным следствия, утром 18 января 2020 года служебный автомобиль Lada Granta, в котором находились двое сотрудников полиции и мужчина, задержанный за совершение административного правонарушения, на 985-м км дороги «Сургут – Салехард» столкнулся с автомобилем Mazda, в которой находились двое мужчин и женщина. В результате ДТП сотрудники полиции и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в больницу.

Следствием установлено, что ранее неоднократно судимый 37-летний водитель Mazda, находившийся в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения, ранее постановлением мирового судьи был лишен права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В ходе предварительного следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В результате мужчина был признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Илья Смирнов