«Это явно не Карибский кризис»

Вашингтон прокомментировал стремление Украины начать дальнейшее сближение с НАТО. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, соответствующее решение исключительно в компетенции самих стран-участников альянса. Ранее украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что членство в Северо-Атлантическом Альянсе — лучшая защита от действий России. Москва в свою очередь призвала Запад повлиять на Киев. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что никто не ждет «большой войны» на юго-востоке Украины.

Зеленский созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил защитить от России. Самый эффективный способ подобной защиты — так называемый план действий по членству в НАТО (ПДЧ). Далее цитата из заявления пресс-службы Зеленского: «НАТО — это единственный путь к завершению войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России». Назвать все это сенсацией нельзя, ведь подобное бывало и раньше. Предшественник нынешнего украинского лидера Петр Порошенко после известного инцидента под Крымским мостом не просто просил, а требовал немедленно прислать корабли на помощь.

Москва отреагировала традиционно для таких случаев. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны «нормандского формата» «безотлагательно привести в чувства» киевские власти. Далее близко к тексту выступления российского министра иностранных дел: Кремль тревожат последние выступления Зеленского по Донбассу. И мы в РФ очень надеемся, что соответствующее понимание имеется и в Вашингтоне.

Иными словами нынешняя Украина ничего сама не решает. Это ваш проект, так что, пожалуйста, разберитесь с ним, пока не натворили дел. Ведь все это невозможно слушать.

Берлин и Париж промолчали. Однако Белый дом, судя по всему, Лаврова услышал и ответил вполне конкретно, что поддерживает Украину. Что же касается НАТО, то решение о вступлении должен принимать сам Альянс. Мол, не наша эта компетенция. Это значит — не примут. Сейчас уж точно не время. Не хочется оценивать тактику Зеленского. Тем не менее, можно предположить, что вот такими действиями российского президента Владимира Путина точно не напугать. Также бессмысленно звать на помощь западные армии.

Опять же, сколько Порошенко их не звал — не пришли. И не придут. В Москве это прекрасно понимают.

При этом с высокой долей вероятности можно утверждать, что Запад не очень верит в российское вторжение, равно как и в перспективу «большой войны». Это явно не Карибский кризис.

Несмотря на все эти перемещения войск, смотры, красивые картинки по федеральному телевидению. «Большая война» не нужна в первую очередь России. Не в том она сейчас положении.

По крайней мере, такова логика здравого смысла. Конечно, есть горячие головы, но хочется верить, что их влияние не столь велико. Хотя инвесторы волнуются из-за растущего доллара. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже спрашивают про кризис. Зачем все это? Тем более под выборы. Крым вернули. Достаточно.

Что касается приведения в чувства Зеленского, то здесь — в точку. Президенту Украины не дадут разыграть военную карту, как не позволили Порошенко в 2018 году после его знаменитого похода в Керченский пролив. Можно сказать с уверенностью на 80%, что нужна не война, а реформы. Это четко дал понять президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой. То же, кстати, и к России относится. Не воевать сейчас время , а строить. Так что будем рассчитывать на здравый смысл. Хотя с точки зрения большой политики принуждения к переговорам, а также мобилизации общества, и мускулами поиграть тоже, наверное, в какой-то мере правильно. Главное — не заиграться.