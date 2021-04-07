Житель Краснокутского района удерживал в доме двух женщин и убил одну из них

В Саратовской области перед судом предстанет 34-летний житель Краснокутского района, который обвиняется в незаконном лишении свободы двух женщин и убийстве одной из них. Об этом сегодня сообщает СУ СК.

По данным следствия, 22 ноября 2020 года в вечернее время обвиняемый находился в доме старшего брата в селе Ахмат Краснокутного района, где вместе с родственником и двумя гостьями 29 и 38 лет распивал спиртное. Во время застолья у него возник конфликт с одной из женщин. Гражданин припомнил ей, что ее подозревали в краже телефона у его брата, а также критику женщины в адрес его матери. За 29-летнюю подругу вступилась вторая гостья, что разозлило злоумышленника. Он взял молоток и нанес не менее 15 ударов гостье по голове и рукам и ударил кулаком в область затылка. После этого он связал женщин проводом и оставил их в коридоре до утра. На следующий день обвиняемый их развязал, но запретил покидать дом. Чтобы они не ушли, дверь он заблокировал проволокой. Освободиться им удалось только 28 ноября – в этот день избитом молотком женщине стало хуже, и обвиняемый вызвал «скорую». Бригада госпитализировала потерпевшую. Вторая женщина также смогла выйти на свободу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь первая из женщин скончалась в больнице 7 декабря. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признает.

Марина Ковалева