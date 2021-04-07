В Ярославле разрешения на открытие летних кафе выдадут со скидкой

В 2021 году мэрия Ярославля выдаст разрешения предпринимателям на право размещения летних кафе с 50% скидкой, сообщили в пресс-службе мэрии. Выдача разрешений начнется 15 апреля.

В пресс-службе уточнили, что соответствующая мера поддержки предприятиям общественного питания вводится в связи с обращением предпринимательского сообщества.

«Мы продолжаем поддерживать городские предприятия общественного питания, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса. В этом году разрешения на право размещения летних кафе будут выдаваться с 50% скидкой»,— уточнил глава города Владимир Волков.

В пресс-службе отметили, что также в меньшую сторону изменится плата за размещение летних кафе с количеством посадочных мест от 41 до 60. Ранее, по данным пресс-службы, предприниматели платили за 60 посадочных мест как за 80.

Дарья Сабаева