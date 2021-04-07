В строительство комплекса по сжижению газа в Башкирии вложат 1,9 млрд рублей

ООО «Газпром СПГ технологии» (входит в ПАО «Газпром») намерено вложить в строительство современного комплекса по сжижению природного газа в Стерлитамакском районе 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии со ссылкой на слова председателя совета директоров компании Алексея Кахидзе.

Строительство первой очереди комплекса планируется начать в текущем году. Сжиженный природный газ будет использоваться, в том числе, как моторное топливо на грузовом автомобильном и железнодорожном транспорте предприятий региона.

«Мы подготовили проект комплекса и сейчас дорабатываем перечень технологического оборудования,— приводит пресс-служба сообщение Алексея Кахидзе.— В качестве тестовых образцов мы проводим испытания карьерных самосвалов». Он также отметил, что при участии «Газпром СПГ технологии» маневровый тепловоз модернизировали для перевода на сжиженный природный газ. «Как показала практика, техника высокоэкологична и выгоднее в эксплуатации по сравнению с транспортом на дизельном или газовом топливе», — добавил он.

Глава Башкирии пригласил руководство компании на заседание «Инвестчаса», чтобы обсудить меры государственной поддержки проекта.

В сентябре 2019 года правительство региона заключило с «Газпром СПГ технологии» соглашение о развитии рынка производства и использования СПГ, которое предусматривает, в том числе, строительство в республике комплекса по сжижению природного газа.

ООО «Газпром СПГ технологии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2017 года. Компания занимается строительством. Чистая прибыль компании в 2020 году составила 193,33 млн руб. при выручке 623 тыс. руб.

Майя Иванова