Волынец предложила маркировать фастфуд по типу табачной продукции

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец с предложением ввести регламент, согласно которому производителей фастфуда обяжут указывать подробный состав продукта и снабжать его надписями о вреде для здоровья. Об этом сообщает RТ.

По ее словам, такое предложение связано с тем, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления «присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для здоровья детей». Общественница отметила, что подобную информацию необходимо наносить цветом, который контрастирует с самой упаковкой.

При этом надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, а картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых её употреблением — не менее 50%.

Копии своего обращения госпожа Волынец направила в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, руководителя комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главного санитарного врача страны Анны Поповой.

"Ъ-Казань"