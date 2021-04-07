У экс-начальника отдела ГИБДД нашли имущество на 44 млн рублей

Прокуратура Башкирии направила в Ленинский районный суд Уфы иск об изъятии имущества бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что Ильдус Шайбаков на неустановленные доходы купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 кв. м, квартиру, загородный дом с участком в элитном коттеджном поселке, два автомобиля-внедорожника. Законность происхождения имущества на сумму более 44 млн руб. он подтвердить не смог. Чтобы скрыть объекты недвижимости и автомобили от декларирования, Ильдус Шайбаков оформил их на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями.

В целях обеспечения иска в суд направлено заявление о наложении ареста на его имущество.

В октябре прошлого года полицейский был уволен в связи с совершением проступка, прочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Влада Шипилова