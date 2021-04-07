Во Владивостоке семье, полвека ожидавшей своей очереди на жилье, предоставят квартиру по решению суда

Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры к администрации города о предоставлении квартиры семье, простоявшей в очереди на жилье почти 50 лет. Поводом для реагирования стала жалоба местной жительницы на чиновников мэрии, не обеспечивающих жильем ее семью.

«Установлено, что с 1972 года по настоящее время семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Владивостока в иске к администрации города потребовала «предоставить жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам». «В ходе рассмотрения дела двое членов семьи умерли, в связи с чем площадь необходимого жилого помещения уменьшилась до 72 кв. м»,— уточнили в надзорном ведомстве.

После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение, пообещали в прокуратуре Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток