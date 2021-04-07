В Ярославской области участникам и инвалидам войны выплатят по 10 тысяч рублей

Жителям Ярославской области, участникам и инвалидам Великой отечественной войны в честь Дня победы будут произведены выплаты по 10 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ярославского отделения пенсионного фонда России (ПФР). В сообщении отмечается, что выплаты производятся на основании соответствующего указа президента России.

По данным ярославского отделения ПФР, участники и инвалиды войны получат выплаты вместе с апрельской пенсией на основании имеющихся данных пенсионного фонда.

«Необходимая работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций проведена», - сообщили в ярославском отделении ПФР.

Алла Чижова