Продолжительность здоровой жизни нижегородцев составила 61 год

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни нижегородцев составила чуть меньше 61 года по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2020 году, сообщили в Нижегородстате ко Всемирному дню здоровья 7 апреля. Прогнозируется, что к 2024 году этот показатель вырастет до 65 лет.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни отражает количество лет, проживаемых без серьезных нарушений здоровья или инвалидности. На показатель влияют такие факторы риска развития неинфекционных заболеваний, как курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкогольными напитками.

Согласно итогам обследования, спортом систематически занимается каждый пятый житель Нижегородской области. Этот показатель несколько ниже среднего по стране — 25% мужчин и 23% женщин. Всего в регионе к началу 2020 года работали более 6 тыс. спортивных сооружений.

Доля приверженцев здорового образа жизни в регионе составляет 3% среди мужчин и 4% среди женщин (в России в среднем 5% и 8% соответственно). Ожидается, что к 2024 году этот показатель увеличится до 17%.

Около 90% обследуемых нижегородок сообщили, что не курят. Среди мужчин некурящих меньше – 59%. Схожие показатели отмечаются и в целом по России: 61% мужчин и 89% женщин.

Всего в регионе, по данным Нижегородстата за 2019 год, квалифицированную помощь могут оказать в 136 больницах, в том числе в 10 детских. Коечный фонд насчитывает 28,3 тыс. мест. В сельской местности расположены 16 больниц. Также в регионе работает 621 поликлиника. В медучреждениях трудятся 15 тыс. врачей и более 34,5 тыс. среднего медперсонала.

Анастасия Еремина