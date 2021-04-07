В Астрахани будут судить волгоградца за мошенничество в сфере автострахования

В Астрахани областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Волгограда. Он обвиняется в совершении мошенничества в сфере страхования и в четырех покушениях на его совершение (ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159.5 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2016-2017 годах мужчина, действуя в составе группы лиц, пять раз предоставил принадлежащий ему автомобиль соучастникам преступлений для инсценировки в Астрахани ДТП. В четырех случаях преступные действия злоумышленников пресекли сотрудники страховых компаний, в одном — страховщику был причинен ущерб в размере 455 тыс. руб.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай