Аукцион на строительство изолятора временного содержания в Ростове признали несостоявшимся

Конкурс на строительство изолятора временного содержания (ИВС) в Ростове на ул Доватора, 142Д признан несостоявшимся. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Как следует из опубликованных документов, на конкурс не было подано ни одной заявки. Стоимость контракта составляла более 604 млн руб.

Как сообщалось ранее, на территории объекта должны расположиться здания ИВС на 75 человек, отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также здание спецприемника. Согласно проекту, на территории ИВС должны быть построены стрелковый тир, три контрольно-пропускных пункта, гараж-стоянка на 16 машин и помещения для содержания служебных собак и другие объекты. Планировалось, что подрядчик должен выполнить работы до конца 2023 года.

Наталья Шинкарева