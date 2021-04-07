В Казани спрос на готовый бизнес в первом квартале вырос на 11%

Спрос на готовый бизнес в Казани в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020-го вырос на 11%. Исследование провели специалисты «Авито».

В частности, интерес к строительным компаниям за квартал вырос в 2,1 раза, к интернет-магазинам — на 60%, к бизнесу в сфере развлечений — на 15%, к производственным компаниям — на 11%, к заведениям общепита — на 9%, к компаниям в сфере услуг — на 7%, к торговым предприятиям — на 3%,.

Предложение готового бизнеса в сфере электронной торговли в Казани увеличилось на 40%, число объявлений о продаже заведения общепита — на 23%, торговых предприятий —на 14%, стройкомпаний — на 13%, а бизнеса в сфере услуг — на 3%. При этом сельхозпредприятия продавались на 56% реже, бизнес в сфере развлечений — на 18%, а производственные компании — на 9%.

Бизнес в сельскохозяйственной сфере в Казани можно в среднем купить за 3 млн рублей, производственные компании — за 790 тыс. руб., заведения общепита — за 600 тыс. руб., стройпредприятия — за 500 тыс. руб., предприятия в сфере услуг — за 450 тыс. руб., развлекательные заведения — за 400 тыс. руб., а организации в области торговли — за 300 тыс.

"Ъ-Казань"