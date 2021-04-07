СКР возбудил дела о взятке против бизнесмена и руководителя ПФР на Сахалине

Сахалинское управление СКР возбудило дело о даче взятки в особо крупном размере против неназванного 44-летнего предпринимателя. Одновременно возбуждено дело о получении взятки в отношении одного из руководителей регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Следствие считает, что бизнесмен в общей сложности передал чиновнику более 4,5 млн руб.

По версии СКР, предприниматель в 2016 году сдал сахалинскому отделению ПФР в аренду помещение в Южно-Сахалинске. Бизнесмен договорился с одним из руководителей, что будет отдавать ему половину прибыли за покровительство по службе. Позже предприниматель также купил нежилое помещение в Холмске и сдал в аренду холмскому отделению ПФР по завышенной цене.

«Взяткодатель был задержан следователем в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Сахалинской области на территории Санкт-Петербурга и конвоирован на Сахалин, где ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Одновременно в отношении одного из руководителей отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»,— сообщается на сайте СКР. Комитет добавил, что продолжает расследование ряда уголовных дел о коррупции против этого чиновника. Конкретные дела не называются.

Отметим, что в июне 2020 года СКР задержал и отправил под стражу управляющего отделением ПФР по Сахалинской области по подозрению в получении взятки. Тогда речь шла об установке в отделении не соответствующих техзаданию кондиционеров, за что чиновник запросил 100 тыс. руб. Его имя также не называлось, но, по информации ПФР, с 2007 года должность управляющего занимал Денис Мазур.