В Челябинской области экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за мошенничество

В Челябинской области бывшего замначальника отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

Судом установлено, что осужденный в 2018 году получил 200 тыс. руб. от представителя проверяемой организации за обещание не принимать меры по выявленным нарушениям лицензионных требований. При этом обвиняемый не обладал полномочиями по принятию данного решения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона, которые осуществляли оперативное сопровождение расследованию. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), санкция которой предусматривала до шести лет лишения свободы.

Приговором суда экс-сотруднику назначены штраф в 150 тыс. руб. и запрет занимать должности в органах власти на два года.