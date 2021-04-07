В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за отсутствие некоторых лекарств

Прокуратура выявила нарушения лицензионного законодательства в одной из аптек Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки было установлено, что в аптеке ул. Социалистической не был представлен минимальный ассортимент лекарств, таких как «Ранитидин», «Парацетамол», «Лоратадин». Директору было внесено представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Суд назначил директору аптеки штраф на сумму 55 тыс. руб.

Наталья Шинкарева