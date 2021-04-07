В Волгоградской области осудили граждан Армении за сбыт 45 тыс. фальшивых рублей

Михайловский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении граждан Армении Гагика Габриеляна и Гнелы Митичяна. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что с 3 октября по 20 ноября 2016 года в Волгограде и области фигуранты уголовного дела приобретали лекарства на незначительные суммы, расплачиваясь поддельными купюрами номиналом 5 тыс. руб. Всего таким способом им якобы удалось сбыть девять поддельных банкнот. Длительное время они находились в розыске.

Мужчины признали вину. Суд приговорил их к 3 годам и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай