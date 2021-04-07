В Ярославле 24 апреля пройдет общегородской субботник

Общегородской субботник в Ярославле назначен на 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что субботник будет проведен во время месячника уборки и благоустройства города. По постановлению мэра Ярославля Владимира Волкова, месячник будет проходить с 7 апреля по 7 мая.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, в месячнике могут принимать участие все желающие. Он отметил, что в территориальных администрациях районов и в управляющих компаниях будут предоставлять необходимый инвентарь для проведения уборки территорий и обеспечивать вывоз собранного мусора.