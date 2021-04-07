Администрацию Чайковского заподозрили в незаконном отчуждении муниципального имущества

Пермское УФАС России выявило нарушение закона в действиях администрации Чайковского городского округа, которая незаконно продала муниципальное имущество. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее чиновники передали в МУП «Чайковское земельное кадастровое бюро» для использования в уставных целях одноэтажное здание площадью 160,9 кв. м, расположенное по ул. Декабристов, 1а, в Чайковском. При этом унитарное предприятие, находящееся в процессе ликвидации, полученное здание продало ООО «Центр обслуживания автомобилей „Гараж-59“» за 892 тыс. руб. Вырученные деньги МУП потратило на свои нужды, а вскоре было ликвидировано. В результате бюджет Чайковского городского округа недополучил 892 тыс. руб., которые были выручены от продажи муниципального имущества.

«Отметим, что в прогнозном плане приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского городского округа на 2019 год информация о приватизации указанного здания не содержалась. Кроме того, срок между закреплением имущества за предприятием и размещением информации о проведении торгов составил всего 15 дней. Подобные действия могут свидетельствовать о том, что администрация Чайковского городского округа передала муниципальное имущество на баланс унитарному предприятию, находящемуся в процессе ликвидации, исключительно с целью последующей продажи указанного имущества заинтересованным лицам в обход публичной процедуры приватизации. В результате Чайковскому городскому округу мог быть причинен ущерб в виде не поступивших в бюджет денежных средств, вырученных от реализации имущества. Все обстоятельства указанных действий и мотивы должностных лиц будут выяснены при рассмотрении антимонопольного дела»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС Николай Хаснуллин.

По мнению УФАС, в результате передачи и последующей продажи здания был нарушен порядок приватизации муниципального имущества и причинен ущерб городскому бюджету, а предприятие получило необоснованную выгоду от продажи имущества. УФАС возбудило в отношении администрации антимонопольное дело, первое заседание пройдет 8 апреля 2021 года.