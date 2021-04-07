На праймериз в гордуму заявился владелец электромонтажных компаний

Пермский предприниматель Эдуард Гараев подал документы на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Как сообщает официальный telegram-канал реготделения партии, господин Гараев будет бороться за право выдвижения на выборах в Пермскую городскую думу по округу №17.

Эдуард Гараев является учредителем и директором ООО «Эра» и ООО «Эра+». Согласно открытым данным, эти компании занимаются электромонтажными работами.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что мандат депутата в округе №17 может оказаться вакантным — действующий депутат по данному округу Александр Филиппов не планирует продолжать депутатскую деятельность.