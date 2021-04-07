Новосибирский завод «Элсиб» увеличил выручку в 2020 году на 47%

НПО «Элсиб» (входит в структуру Сибирской генерирующей компании) по итогам 2020 года получил выручку в размере 3,4 млрд руб. (в 2019 году — 2,3 млрд руб.), следует из отчетности компании. Чистая прибыль предприятия составила 60,8 млн руб. против 41,5 млн руб. годом ранее.

По оценкам самой компании, рост финансовых показателей связан с участием «Элсиба» в модернизации энергопредприятий, а также инвестиций в мощности самого завода. В 2020 году основная доля реализованной продукции пришлась на гидрогенераторы и турбогенераторы (1,3 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно), на поставку электродвигателей пришлось более 500 млн руб. в структуре продаж, на выполнение заказов ремонта и сервисного обслуживания — более 350 млн руб.

По итогам 2021 года «Элсиб» рассчитывает на 25%-й рост выручки. Портфель заказов завода на данный момент — около 7 млрд руб.

Оксана Павлова