В Свердловской области запустят три новых креативных кластера

До конца года в Свердловской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) будут запущены три креативных кластера, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Проект реализуется в рамках Rurban Creative Lab — всероссийской программы по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных зданий. Новые арт-пространства могут появиться в Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Новоуральске, Ирбите, Арамиле, Невьянске и других муниципалитетах.

Один из проектов — площадка вокруг старинного уральского железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, которая прошлым летом уже начала преобразовываться в креативное пространство. Сейчас там находится летний коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадка для ярмарок.

Проект «Арт-резиденция» в Черноисточинске предполагает переформатирование пространства бывшего Демидовского завода, который входит в маршрут туристического кластера «Гора Белая». В настоящее время на площадке действуют четыре резидента. Здесь уже сейчас проводятся фестивали, мастер-классы и другие мероприятия для туристов.

В Нижнем Тагиле при создании креативного кластера предполагается переосмыслить территорию и здание бывшего училища «Самородок», расположенного в центре города. Это одна из самых компактных площадок: площадь здания — чуть более 1 тыс. кв. м. Первые мероприятия здесь планируется провести уже осенью в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Илья Смирнов