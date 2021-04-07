В Югре 62 новых случая COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе зафиксировано 54 656 случаев COVID-19, при этом 53 184 человека уже вылечились, 785 — скончались.

Больше всего больных за сутки выявили в Ханты-Мансийске (20), Сургуте (восемь) и Ханты-Мансийском районе (восемь). У 47 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 14 пациентов диагностирована пневмония. Один пациент переносили COVID-19 в бессимптомной форме. Состояние 43 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.