Ярославца осудили на три года за кражи 13 велосипедов

В Ярославле огласили приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, совершившего 13 краж велосипедов из многоквартирных домов и 18 краж бытовой техники и электроники из магазинов города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. В сообщении отмечается, что мужчина совершал кражи с мая по июль 2020 года во Фрунзенском и Кировском районах города. Ранее он был судим за совершение хищений чужого имущества.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, общая сумма ущерба от хищений велосипедов составила более 166 тыс. руб. По приговору Кировского районного суда, подсудимого признали виновным. Мужчине по ч.1 ст.158 УК РФ (кража, хищение чужого имущества) и по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) назначено общее наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Алла Чижова