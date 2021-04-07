Четыре пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 76 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались четыре инфицированные пациента — женщины 82 и 89 лет, а также мужчины 81 и 59 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 59 жителей Ижевска, по четыре гражданина из Игринского и Увинского районов, два — из Балезинского района, по одному — из Глазова, Глазовского, Вавожского, Дебесского, Завьяловского, Кезского и Малопургинского районов. В их числе 11 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет. При этом 74 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 290 случаев заражения коронавирусом. Из них 393 закончились летальным исходом, 27 818 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 85 заболевших находятся в тяжелом состоянии.