Экс-чиновник и три бизнесмена на Ямале обвиняются в хищении 920 млн рублей бюджетных средств

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение экс-директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства и трем руководителям коммерческих организаций по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) за хищение 920 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с января по июнь 2011 года экс-чиновник для победы в аукционе ООО «Реском-Тюмень» и ООО «Партнер-Групп» дал указание подчиненным изготовить проекты аукционной документации, содержащие условия заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. В результате компании получили контракты на проведение ремонта уличной дорожной сети в селах ЯНАО. Затем, используя схему хищения средств путем предоставления ложных документов по исполнению условий контрактов, преступная группа похитила 920 млн руб. бюджетных средств.

В ходе следствия также было установлено, что за лоббирование интересов компаний по заключению контрактов генеральный директор ООО «Реском-Тюмень» в октябре 2011 года передал экс-чиновнику в качестве взятки автомобиль BMW Х5, стоимостью около 1,5 млн руб. В связи с этим в отношении экс-директора департамента было возбуждено уголовное дело по по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бизнесмену предъявлено обвинение по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

«По ходатайству следствия Ленинским районным судом города Тюмени в отношении взяткодателя и взяткополучателя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время следственной группой совместно с оперативными подразделениями УЭБиПК УМВД России по ЯНАО проводится работа по выявлению причастности иных должностных лиц ЯНАО к совершенному преступлению.

Илья Смирнов