Система АТАЧ, внедренная в Группе ММК, получила высокую оценку на конференции по электронному документообороту

Систему электронного документооборота АТАЧ представили на конференции «СЭД/ECM Day 2021», проводимой аналитическим центром TAdviser.



Темой ежегодной конференции «СЭД/ECM Day 2021» стали современные тенденции на рынке систем электронного документооборота и управления цифровыми документами. Об опыте внедрения СЭД в Группе ПАО «ММК» рассказала руководитель продукта АТАЧ Дина Бахарева.

Для усовершенствования системы электронного документооборота Группа компаний не стала останавливать выбор на СЭД из числа давно существующих на рынке, так как предложения не удовлетворяли требованиям металлургического гиганта. Добиться точного соответствия решения целям ММК удалось специалистам новейшей системы АТАЧ. Ее концепция основывалась на современных тенденциях формирования СЭД как помощника в организации бизнес-процессов. Благодаря применению концепции процессного управления АТАЧ стал конкурентоспособным продуктом, интерес к которому проявляют крупные промышленные предприятия страны.

АТАЧ отличает инновационный интерфейс «одного окна» и возможность использования веб-решения с любого устройства без установки приложения и приобретения дополнительных лицензий. Продукт легко интегрируется в ИТ-ландшафт предприятия, в том числе с системами ERP.

Инструменты Low-code позволяют АТАЧ адаптироваться под бизнес-процессы предприятия с помощью гибкого конфигурирования элементов и логики системы. Администратору предоставлена возможность настраивать процессы с применением конструктора документа, что позволяет добавлять любой вид документа, настраивать уведомления без участия разработчика.

Система АТАЧ используется в более чем 60 обществах группы ПАО ММК, а также показывает высокую эффективность на предприятиях «Красцветмет» и «Бобровский кварцит». Сейчас пользователями СЭД являются более 12 тысяч человек.

Руководители называют АТАЧ ярким примером ИТ-продукта, который сочетает основные функции современной СЭД – подписание и согласование документов – с высокой производительностью и быстродействием. Среди преимуществ АТАЧ – удобство и лаконичность интерфейса, облегчающего выполнение рутинных задач, и мгновенный ответ системы на любое действие пользователя.

Для ускорения работы с документами количество кликов, которые необходимо совершить руководителям высшего и среднего звена, сведены к минимуму. Как показывает практика работы в АТАЧ, наиболее распространенные операции занимают не более 200 миллисекунд и совершаются за один клик мышью. Благодаря этому топ-менеджмент предприятия повышает эффективность управления бизнесом. По словам руководителя юридической службы Группы ММК, система экономит ежедневно до 2-х часов в день: «Теперь я могу потратить это время на более важные и значимые дела», – прокомментировал он.

Разработчики системы АТАЧ не собираются останавливаться на достигнутом. Уже в 2021 году планируется выход новой версии, которая не только усовершенствует текущие функции, но и будет содержать в себе новые разработки. Один из готовящихся релизов – внедрение элементов технологии искусственного интеллекта, которая позволит использовать полнотекстовый поиск, функцию распознавания текстов, кластеризацию, управлять системой голосом и откроет возможности для более глубокой конвергенции бизнес-процессов компании.