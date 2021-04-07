ГУФСИН ищет подрядчика для строительства склада боеприпасов в Индустриальном районе

Краевое ГУФСИН объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Склад для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, склад должен быть построен на площадке по адресу: ул. Карпинского, 125. Начало работ — второй квартал 2021 года, срок сдачи объекта — 30 ноября 2021 года. Аукцион пройдет 14 апреля. Максимальная цена контракта определена в 48 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в декабре 2020 года Пермская дума одобрила проект по смене зонирования площадки на ул. Карпинского, 125, площадью 7,4 га, для строительства склада ГУФСИН.