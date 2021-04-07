Во время пандемии на Урале снизился уровень кибергигиены

Центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» проанализировал статистику выявленных и отраженных в 2020 году атак на информационные ресурсы организаций. По данным оператора, в уральском федеральном округе зафиксировано 177 тыс. киберпреступлений, по этому показателю УрФО находится на пятом месте из восьми.

Почти треть (31%) всех инцидентов, отмеченных на Урале, так или иначе связана с распространением вредоносного программного обеспечения. В 30% случаев киберпреступники использовали уязвимости в корпоративных веб-приложениях – личных кабинетах, веб-порталах, электронной почте и т д. Регион лидирует по доле атак методом подбора пароля и компрометации учетных данных корпоративных ресурсов (20%).

«Наиболее низкий уровень кибергигиены при переходе на удаленный режим работы отмечен именно в УрФО, - говорит заместитель директора центра Solar JSOC Алексей Павлов. – Зачастую злоумышленникам удавалось использовать опубликованные в сети системы удаленного доступа и имеющиеся в них уязвимости для проникновения в инфраструктуру жертвы».