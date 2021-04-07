Испанский «Вильярреал» открыл футбольную академию в Краснодаре

Испанский ФК «Вильярреал» открыл в Краснодаре собственную международную футбольную академию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он будет ориентирована на детей в возрасте от пяти до 16 лет, в работе новой академии будут использоваться методики, по которым воспитывают юных футболистов в Испании и в других международных академиях «Вильярреала».

«Мы предложим ребятам счастливое и полноценное детство, а также дадим возможность развиваться в футболе. Это то, чего больше не найти нигде в этом регионе», - заявил один из директоров краснодарской академии «Вильярреала» Арсен Хырхырьян.

Где именно будет располагаться академия, пока не сообщается. Летом 2021 года должен пройти ее отборочный сбор. В настоящее время у «Вильярреала» также есть собственные академии США, Австралии, Канаде, Японии и других странах.

ФК «Вильярреал» – испанский профессиональный футбольный клуб из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия. Основан в 1923 году. Бронзовый и серебряный призер Чемпионат Испании, полуфиналист Лиги Чемпионов (2005/2006).

С 2008 года в Краснодаре также работает детская академия футбольного клуба «Краснодар».

Алексей Белянин