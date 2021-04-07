07 апреля, среда
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Из-за коммунальной аварии в центре Саратова разрушилась дорога

Сегодня в Саратове без отопления и горячей воды остались 7,8 тыс. жителей Кировского района. Об этом в Instagram сообщил глава города Михаил Исаев.

По его информации, коммунальная авария произошла на сетях ПАО «Т Плюс». Она привела к частичному разрушению дорожного полотна на улице Степана Разина, в результате чего движение по этой улице между Московской и Кутякова перекрыто. Отопление и ГВС отсутствуют в 41 доме и четырех объектах соцсферы. Энергетики обещают завершить работы к восьми часам вечера.

Марина Ковалева


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