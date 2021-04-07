Под Новосибирском в ДТП пострадали шесть человек

На Гусинобродском шоссе под Новосибирском столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, пострадали шесть человек, в том числе дети.

Тем временем количество жертв в утреннем ДТП под Новосибирском увеличилось – в нем погибли два человека. Ещё одного пострадавшего отбросило на железнодорожные пути:https://t.co/o9NsMYItb9 pic.twitter.com/doyxLaRY6P — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) April 7, 2021

«Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем»,— сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

Как уточнило ГУ МЧС по региону, в результате аварии в одном из автомобилей был заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения отбросило с моста на ж/д пути. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.