07 апреля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Под Новосибирском в ДТП пострадали шесть человек

На Гусинобродском шоссе под Новосибирском столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, пострадали шесть человек, в том числе дети.

«Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем»,— сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

Как уточнило ГУ МЧС по региону, в результате аварии в одном из автомобилей был заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения отбросило с моста на ж/д пути. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя