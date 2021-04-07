В Красноярском крае санитар наркодиспансера забил до смерти привязанного к кровати пациента

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего санитара красноярского краевого наркологического диспансера №1. В ведомстве рассказали, что медработник обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). По версии следствия, 29 марта 2020 года санитар умышленно нанес привязанному к кровати пациенту множественные удары по лицу и телу, от которых последний скончался. После вручения копии обвинительного заключения материалы дела поступят на рассмотрение Железнодорожного райсуда Красноярска.

Илья Николаев