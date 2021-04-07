Комиссия проконтролирует качество горячей воды в Тольятти

При министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области создана рабочая комиссия для контроля качества горячего водоснабжения в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», специалисты которой вошли в состав комиссии.

В начале текущего года жители Автозаводского района Тольятти пожаловались на неприятный запах горячей воды из крана. Как пояснили в «Т Плюс», последние годы в системе теплоснабжения этого района сложились условия для сульфидного загрязнения и образования колоний бактерий.

«На это повлияло несколько факторов, в частности, длительное отсутствие санации теплосетей»,— говорят в компании, отмечая, что в зоне ответственности «Т Плюс» все анализы продемонстрировали соответствие СанПиН.

Ранее генеральный директор самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов на заседании комитета ЖКХ в Самарской губернской думе предложил создать рабочую группу для повышения надежности самарских теплосетей. Идею поддержали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков и председатель комитета Андрей Кислов.

Сабрина Самедова