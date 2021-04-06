Отстающим территориям— индивидуальный подход Глава региона Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили наполнение бюджета за первый квартал 2021 года и помощь муниципальным образованиям

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

70 млрд рублей за три месяца

За первые три месяца текущего года в бюджет поступило более 70 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметил положительную тенденцию губернатор Краснодарского края. «Темп поступлений говорит о том, что у нас устойчивая экономика. Можно с уверенностью сказать: она восстановилась от последствий пандемии— теперь речь идет о развитии. Мы поставили задачу в 2021 году привлечь в казну не менее 300 млрд рублей собственных доходов. Для этого каждый муниципалитет должен обеспечить рост поступлений не ниже 105%. Нужно мобилизоваться, искать новые точки роста»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По данным министерства экономики региона, из поступивших в краевую казну доходов наиболее высокие темпы роста показывают два основных налога: НДФЛ— 105% и налог на прибыль организаций— 128,9%. Как доложил на совещании вице-губернатор края Игорь Галась, по итогам первого квартала рост показала промышленность (103,1%) и потребительская сфера. Розничный товарооборот возрос на 9,1%, оборот общественного питания— на 4,4%. Отрицательной остается динамика в строительстве и транспортной отрасли. «Компенсировать отставания в жилищном строительстве позволят объемы социальных строек и инфраструктурных объектов»,— отметил Игорь Галась.

Напомним: в январе глава региона поставил задачу достичь роста ВРП в текущем году на уровне 104,5%, а также обеспечить доходы в казну не ниже 300 млрд рублей. «По прогнозам, к середине года экономика края должна вернуться на докризисную траекторию роста. Наша задача— не только выйти на уровень экономики прошлого года, но и по некоторым показателям обеспечить темпы выше среднероссийских»,— сообщил тогда Вениамин Кондратьев.

Муниципалитеты получат план

Особое внимание на мероприятии было уделено территориям, на которых темпы социально-экономического развития ниже среднекраевых. В их числе Отрадненский, Мостовской и Апшеронский районы. Глава региона поручил Игорю Галасю подключить краевые министерства к этой работе и оказать муниципалитетам необходимую поддержку.

«Предлагаем подготовить по ним индивидуальные планы развития, чтобы подтянуть эти муниципалитеты до среднекраевых показателей. По аналогии с тем, как сделали в правительстве России, чтобы помочь отстающим регионам. Планируем провести работу в течение месяца»,— доложил Игорь Галась.

Как отметил Вениамин Кондратьев, подавляющее большинство районов справляется. «Отмечу эффективную работу Новокубанского, Тбилисского, Белореченского районов, где рост доходов свыше 135%. Динамика платежей ниже 95% в Славянском, Темрюкском, Павловском, Кущевском, Кореновском районах. Это традиционно сильные территории, и нужно разобраться, в чем причина замедления динамики платежей»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кубанские промышленники приняли участие в «Иннопроме»

Потенциал отрасли на выставке представил вице-губернатор края Александр Руппель

Участие в международной выставке, проходящей в Узбекистане, приняли 12 ведущих предприятий Краснодарского края. «По поручению губернатора Вениамина Кондратьева развитию промышленности сегодня уделяется особенное внимание. Сегодня наш регион вместе со всей страной находится в стадии технологической трансформации экономики: появляются новые средства автоматизации производств и цифровизации целых направлений. Для выстраивания максимально эффективной промышленной политики необходима проработка более глубокой взаимосвязи между предприятиями и регионами, и подобные выставки— возможность найти новые точки роста, партнерские связи, экспортные контракты»,— отметил Александр Руппель.

В рамках мероприятия заместитель главы региона также подписал инвестиционное соглашение о строительстве в Усть-Лабинске фабрики по производству кресел для театров и мебели для холлов. Проект, рассчитанный до 2028 года, создаст 210 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 570 млн рублей.

«Краснодарский край готов предоставить инвестиционным проектам комплексную поддержку на всех этапах реализации. В целом сегодня в крае реализуется свыше четырехсот крупных проектов на общую сумму свыше 2,1 трлн рублей»,— отметил Александр Руппель.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края