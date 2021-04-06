В Краснодаре на три дня отключат светофоры на улицах Селезнева и Ялтинской

По сообщению администрации Краснодара, светофоры, расположенные на улицах Селезнева и Ялтинской, будут отключены с 6 апреля до 16.00 8 апреля. Для регулировки движения в случае необходимости будут привлечены сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы городского ГИБДД.

Необходимость отключения светофоров связана с ремонтными работами, здесь будет производиться замена кабельных линий. Позже на этом участке появятся новые светофоры. Работы проводятся ГУП Краснодарского края «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» в рамках ремонта улицы Селезнева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт проезжей части и тротуара на участке улицы общей протяженностью 3,9 км планируют завершить к 31 апреля.

Как ранее сообщал “Ъ-Краснодар”, в этом же районе, на перекрестке улиц Селезнева и Стасова, 5 апреля светофоры не работали с 10:00 до 16:00, их отключали для обновления и замены оборудования.

Ольга Логинова