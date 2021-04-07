Уточнены требования бывшего гендиректора «Гипсополимера»

Краевой арбитражный суд приступил к рассмотрению иска бывшего гендиректора ООО «УК “Гипсополимер”», управляющего одноименным холдингом, Наталии Капыриной к УК и межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю о признании недействительными решения общего собрания акционеров общества и внесенной записи в ЕГРЮЛ. Судом были приняты уточнения требований госпожи Капыриной. Как указано в определении, истец оспаривает решение собрания акционеров ООО от 22 ноября 2020 года, на основании которого были прекращены ее полномочия на посту руководителя и на должность гендиректора была выбрана Ирина Емельянова, а также запись в ЕГРЮЛ от 7 декабря 2020, которой были зафиксированы данные изменения.

Представитель УК «Гипсополимер» исковые требования не признал полностью. Представитель ИФНС в судебном заседании пояснил, что налоговый орган действовал согласно законодательству РФ и просил в удовлетворении требований отказать. Третьи лица — Ирина Емельянова и Светлана Братякина — явку представителей в суд не обеспечили.

Суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. Рассмотрение спора было решено отложить до 22 апреля в связи с необходимостью представления третьими лицами правовой позиции по делу.

Напомним, Наталия Капырина, руководиводила УК «Гипсополимер» с 2017 года. В декабре 2020-го стало известно, что она покинула пост, и компанию возглавила ее сестра Ирина Емельянова. Собеседник, близкий к группе «Гипсополимер», пояснил, что смена руководства произошла в связи с истечением трехлетнего контракта с предыдущим директором. Другой источник “Ъ-Прикамье” тогда сообщил, что в компании идет корпоративный конфликт. По его информации, Наталия Капырина была смещена с должности без предупреждения и проведения официального собрания учредителей.

Холдинг «Гипсополимер» выпускает штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. В холдинг входят ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК), ООО «Бенар», ООО «ГипсополимерСтрой», ООО «Браско», ООО «ТД “Прикамская гипсовая компания”». Выручка основных юрлиц холдинга: ООО «УК “Гипсополимер”» в 2019 году — 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб.; выручка ПГК — 1 млрд руб., чистая прибыль — 9 млн руб. Ранее общества контролировались бизнесменом Афанасием Братякиным. В 2017 году, после его смерти, компании перешли в собственность его вдовы Светланы Братякиной и дочерей Ирины Емельяновой и Наталии Капыриной.